РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец в сутки поступает порядка 2,8 тысячи обращений от жителей горокруга, сообщила руководитель службы Наталья Басова.

В среду во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом», в ходе которого обсудили итоги подготовки к отопительному сезону и задачи на 2020 год, а также взаимодействие ЕДС ЖКХ с жителями.

«Звонки в службу поступают круглосуточно. В сутки ЕДС ЖКХ Люберец принимает порядка 2,8 тысячи обращений», – сказала Басова.

Она отметила, что всего в службе работают 16 диспетчеров. Во время звонка оператор видит все данные об обратившемся жителе, в том числе задолженность и историю обращений в службу.

«Основные цели нашей службы – это наладить диалог между населением и управляющими компаниями, улучшить условия жителей, сделать так, чтобы их просьбы выполняли. Для этой цели мы используем обратную связь», – заключила Басова.