РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 сен. Сотрудники Госадмтехнадзора на семинаре в Балашихе обсудили с 50 предпринимателями вопросы профилактики нарушений чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В среду в Балашихе состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Госадмтехнадзора региона за III квартал 2019 года. В мероприятии приняли участие предприниматели и сотрудники надзорного органа.

«Цель таких публичных обсуждений – разъяснить предпринимательскому сообществу основные обязательные требования по профилактике правонарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства, обращения с отходами, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального характера. Кроме того, здесь мы рассматриваем типичные нарушения и рекомендации, как их избежать, – сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Он добавил, что распространенными нарушениями, выявляемыми ведомством в III квартале 2019 года, стали парковка на газоне, ненадлежащее состояние территории, а также фасадов нежилых зданий и малых архитектурных форм.

В III квартале инспекторы провели около 100 проверок субъектов предпринимательства на предмет безопасности в сфере ЧС. Не было документов на создание резервов материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации последствий ЧС. Зачастую выяснялось, что не проведено обучение руководителей и сотрудников навыкам ликвидации ЧС и ее последствий.

«Рассчитываем на конструктивный диалог с бизнес-сообществом. Взаимопонимание и плодотворное сотрудничество надзорных органов и бизнесменов снижает издержки на содержание объектов благоустройства и предупреждает негативные последствия ЧС в регионе», – отметил Баженов.

Совместно с ТПП Подмосковья был внедрен в практику новый формат общественного контроля – совместные рейды инспекторов и представителей ТПП, он позволяет снизить надзорную нагрузку на малый бизнес и успешно решать вопросы наведения чистоты и порядка.

«В 3-м квартале 2019 года выдано 1 169 сообщений о выявленных правонарушениях и об ответственности за их нарушение. Всего же за 4 года нашей совместной работы с ТПП Московской области без назначения штрафов приведено в порядок более 4,7 тысяч объектов предпринимательства», – заключил глава надзорного органа.