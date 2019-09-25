РИАМО - 25 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 7240 проверок строительства и реконструкции объектов капитального строительства и эксплуатации объектов повышенного уровня ответственности с начала года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2216 строящихся объектов, общей площадью 38 миллионов квадратных метров, а также 259 объектов повышенного уровня ответственности», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В частности, на прошлой неделе сотрудники надзорного ведомства проверили торгово-развлекательный центр «Акварель», строительство которого заканчивается в Пушкине, реконструкцию здания кафе-ресторана на улице Московская в Дмитрове, два жилых дома №№5 и 6, строящихся на улице Макаренко в Дубне.

Также на минувшей неделе были инициированы проверки хода возведения трех жилых домов в деревне Холмы городского округа Егорьевск, двух жилых домов №№4А и 4Б на территории ЖК «Гагаринский» в Щелкове, двух жилых домов ЖК «Люберецкий» в районе Красная горка Люберец, трех корпусов ЖК «Жулебино парк» на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, трех корпусов ЖК «Лайково» в Одинцовском городском округе.

Проверки трех корпусов (7,10,11) и общеобразовательной школы на 1100 мест прошли в ЖК «Домодедово парк. Новый квартал» в Домодедове, также в данном округе проходит проверка жилого дома на улице Гагарина в микрорайоне Северный.

В Щелкове был проверен производственно-складской комплекс лакокрасочных материалов, который возводится на улице Заводская. В городском округе Балашиха в микрорайоне Железнодорожный на улице Автозаводская проверены жилой дом и подземный паркинг на 440 машино-мест. В Ленинском городском округе проверили строительство корпуса №5, который возводится в рамках ЖК «Эко Видное 2.0».