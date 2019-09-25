РИАМО - 25 сен. С 17 августа в Подмосковье ввели единые дни открытых дверей в родильных домах и перинатальных центрах по субботам, мероприятия уже посетили около 4 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Больше месяца назад в родильных домах и перинатальных центрах региона мы ввели дни открытых дверей по субботам – это очень удобно тем, кто работает в будние дни. Мероприятия посетили уже почти 4 тысяч человек в Подмосковье. Для тех, у кого нет возможности приехать, появился единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье», принявший уже более 500 звонков», – отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, данные проекты пользуются спросом у жителей региона и помогают будущим родителям не только сделать выбор роддома для появления на свет малыша, но и получить интересующую их информацию. Будущим родителям предоставляется возможность в выходной день познакомиться с врачами и осмотреть палаты.

В регионе работает единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, а также запишут на прием к медицинскому специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.