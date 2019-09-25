РИАМО - 25 сен. «Мособлгосэкспертиза» выдала положительное заключение на проект реконструкции автодороги Лобня – аэропорт Шереметьево, реконструировать будут участок от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда в районе ТЦ «Поворот» до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе в Лобне, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реконструкция дороги проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Протяженность реконструируемого участка составляет более 2,1 километра по основному ходу и порядка четырех километров по боковым проездам. В рамках реконструкции на Лобненском шоссе обустроят тротуары а саму проезжую часть расширят с четырех до семи полос. Также на трассе появятся четыре надземных перехода, шесть остановок общественного транспорта и новое освещение.

«Также проектной документацией предусмотрено строительство моста через приток реки Мещерихи протяженностью 25 метров, устройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов высотой шесть метров», - добавляется в сообщении.

В перспективе по Лобненскому шоссе смогут проезжать 60 тысяч автомобилей в сутки. При этом расчетная скорость после реконструкции составит 80 километров в час по основному ходу и от 50 до 70 километров в час на съездах.