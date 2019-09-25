РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В подмосковном Подольске с 4 по 6 октября пройдут детские соревнования по тяжелой атлетике в память почетного мастера спорта СССР, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем любителей тяжелой атлетики на открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике Московской области «Мемориал памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, судьи международной категории Льва Чухрова». Соревнования пройдут в Подольске с 4 по 6 октября по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом №84В», – говорится в сообщении.

В соревнованиях будут принимать участие сильнейшие спортсмены Московской области в возрасте до 14 лет. Ожидается приезд Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова и призера Олимпийских игр, пятикратной чемпионки мира Татьяны Кашириной.