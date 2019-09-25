РИАМО - 25 сен. В Подмосковье проверили готовность к зиме 13 муниципалитетов, в них подготовили более 4 тысяч тонн противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Время зимней уборки в регионе устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В зимнее содержание территорий входят подметание снега, противогололедная обработка, зачистка снежных уплотнений и накатов. В связи с этим министерство благоустройства Подмосковья проверяет готовность округов к периоду зимнего содержания. Важно проверить наличие пескосоляной смеси и противогололедных материалов, готовность и исправность уборочной техники, наличие щеточного оборудования.

«Важно не только благоустроить наши дворы, улицы, скверы, но и содержать их в надлежавшем состоянии. Особенно это важно в зимнее время», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что была проверена готовность 13 округов. В них заготовили более 4 тысяч тонн противогололедных материалов. Проверки муниципалитетов на готовность к зиме будут продолжаться.

На данный момент в 13 округах проверено 307 единиц уборочной техники. В Балашихе- 22 единицы уборочной техники и 126 тонн противогололедных материалов. В Дзержинском – 16 единиц уборочной техники, 200 тонн противогололедных материалов. В Кашире – 20 единиц уборочной техники, 70 тонн противогололедных материалов. В Котельниках – 10 единиц уборочной техники, 288 тонн противогололедных материалов.

В Озерах – 27 единиц техники, 265 тонн противогололедных материалов. В Подольске – 45 единиц техники, 548 тонн противогололедных материалов. В Протвине – 10 единиц техники, 326,7 тонны противогололедных материалов. В Пущине – 10 единиц техники, 126 тонн противогололедных материалов. В Серебряных Прудах – 12 единиц техники, 150 тонн противогололедных материалов. В Серпухове – 59 единиц техники, свыше 1,4 тысячи тонн противогололедных материалов. В Ступине – 30 единиц техники, 406,96 тонны противогололедных материалов. В Чехове – 46 единиц техники, 532 тонны противогололедных материалов.