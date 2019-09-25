РИАМО – 25 сен. Накануне Всемирного дня сердца состоялся выезд главного детского кардиолога Минздрава Подмосковья Альфии Дроздовой в городской округ Шаховская, специалисты провели осмотр детей в возрасте от 0 до 18 лет как с ранее установленными диагнозом, так и с подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы проводим совместные осмотры маленьких пациентов с педиатрами и кардиологами Шаховской. Это поможет уточнить спорные диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию. Сегодня мы осмотрели 26 детей, по итогам обследования троих направили на госпитализацию», – заявила Дроздова.

После осмотра детей главный детский кардиолог провела конференцию-тренинг для педиатров на тему «Амбулаторное наблюдение детей с врожденными пороками сердца до и после оперативного лечения».

«Проект «Доступная кардиология» стартовал в июле этого года в городе Серпухов. Выезды главного детского кардиолога в отдаленные муниципалитеты проводятся раз в месяц. До конца года специалист посетит Зарайск и Павловский Посад. Важно, что жители могут попасть на прием к высококлассному врачу рядом с домом, не выезжая из своего города», – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.