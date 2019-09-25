РИАМО – 25 сен. В филиале подмосковного музея-заповедника «Бородинское поле» 26 сентября откроется выставка «Родные просторы», гостей приглашают к 13:00, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Экспозицию откроют в доме-музее художника С.В. Герасимова.

«На выставке будет представлена большая работа Сергея Васильевича Герасимова «На родных просторах», которая является лейтмотивом самой выставки. Также экспозицию украсят полотна учеников художника, его земляков, наших современников, посвящённых необыкновенной красоте нашей русской природы», – отмечается в сообщении.

Выставку откроют в 13:00.