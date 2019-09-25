РИАМО – 25 сен. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными качествами «человека будущего» являются высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результат, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют «человека будущего». Первым необходимым качеством является высокая степень креативности, вторым — развитое системное мышление», - сказал Греф.

Он уверен, что найти человека креативного с системным мышлением - это большая редкость.

Третьим качеством, по словам Грефа, является умение достигать результат на высоком уровне.

«Из 7 миллиардов людей 6 миллиардов будут сразу отсеяны, в итоге, в воронке останется совсем мало претендентов на звание «человека будущего», - подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка добавил, что таких людей, которые обладают тремя необходимыми качествами, нужно готовить еще со школы и детского сада, воспитывать эти качества всю жизнь.