РИАМО - 25 сен. В первом павильоне Музея Москвы открылась постоянная бесплатная экспозиция «Музей Москвы. Точка отсчета», она состоит из двух частей, одна из которых будет обновляться каждый месяц, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Музей Москвы географически очень удобно расположен – рядом находятся две станции метро. Через наш двор проходит хорошая транзитная зона – место встреч не только посетителей музея, но и жителей окрестностей. Поэтому здесь мы сделали всесезонную площадку, которая может работать и зимой, чтобы люди заходили, пили кофе, могли встретиться и что-то обсудить», – заявил один из кураторов выставки Денис Ромодин.

Новая экспозиция расположилась на месте, где не так давно были только гардероб, маленькая касса и выставочный зал для временных экспозиций. Посвящена она истории самого музея, а также истории Москвы – от появления газопровода и электричества до открытия новейших станций метро.

На обновленной площадке также разместилась небольшая кофейня, а холл переоборудовали под современную зону отдыха – вдоль одной из стен установили длинную скамью, а около нее несколько столиков.

В это здание Музей Москвы переехал не так давно – свои коллекции музей перевез сюда в 2011 году. Раньше он располагался в здании храма Апостола Иоанна Богослова под Вязом, но в 2009 году начался переезд в Провиантские склады на Зубовском бульваре. Новую выставку называют настоящей точкой отсчета обновленного музея.

«Эта выставка должна стать точкой отсчета для будущей реконструкции. Здания, которые в середине XX века были переделаны под гаражный комплекс, сегодня не подходят под постоянное экспонирование и требуют восстановления исторического облика. Работая в условиях помещений, имеющих богатую историю, мы вынуждены подстраиваться под их структуру. С одной стороны, это доставляет некоторые трудности, а с другой – это тоже очень интересная работа», – подчеркнул Ромодин.