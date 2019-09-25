РИАМО - 25 сен. Инспекторы областного эконадзора начали проверку по сообщениям о нарушении режима особой охраны в памятнике природы регионального значения «Боровский курган», который расположен в поселении Чулково Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии обратились члены дружины охраны природы МГУ, которые проводили обследование особо охраняемой природной территории. Студенты сообщили, что в деревне Каменное Тяжино с территории строящегося коттеджного поселка отведены ливневые стоки, которые серьезно размывают склоны памятника природы.

«Мы проведем тщательную проверку сигнала, тем более, что Боровский курган ценен не только в природном, но и в историческом плане. В X-XI веках здесь располагался древнерусский город, и археологи до сих пор находят в кургане ценнейшие артефакты», – сказал заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

Объектами особой охраны в памятнике природы являются лесные экосистемы и заболоченные луга. Здесь зафиксированы местообитания четырех видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области. Боровский курган – одно из немногих мест Подмосковья, где встречаются редкие бабочки махаон и многоцветница черно-желтая.

За нарушение правил охраны в ООПТ должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей, юридические лица – на сумму до 500 тысяч рублей.