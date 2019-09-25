РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны рассказали воспитанникам детсада «Жар-птица» о спасательном оборудовании и правилах пожарной безопасности, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В гости к огнеборцам 7-й пожарно-спасательной части ФГКУ «24 отряда ФПС по Московской области» на днях пришли ребята детского сада №54 «Жар-птица». Зрелищная экскурсия началась для ребят в гараже боевых машин. Сотрудники пожарно-спасательной части показали ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование, затем рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части машинах», – говорится в сообщении.

Во время экскурсии ребятам объяснили, откуда может появиться пожар, напомнили об основных правилах пожарной безопасности. Дети побывали также и в музее огнеборцев, где им рассказали об истории пожарной охраны. В завершение гости сказали, что получили не только много полезных знаний, но и огромный заряд положительных эмоций.