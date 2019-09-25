РИАМО – 25 сен. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не согласится возглавить московский «Спартак», если такое предложение поступит, передает в среду Федеральное агентство новостей.

«По словам источника, у 50-летнего специалиста есть принципиальная договоренность с руководством ростовчан о продолжении сотрудничества, как минимум до конца текущего сезона», – отмечается в материале.

Также отмечается, что сам тренер довольно скептически относится к возвращению в «Спартак» – по этой же причине он отказался от переговоров год назад, незадолго до назначения на пост главного тренера «красно-белых» Олега Кононова.

Карпин выступал за «Спартак» как футболист с 1990 по 1994 года, после чего уехал в чемпионат Испании. По окончании карьеры он стал генеральным директором клуба, этот пост он занимал с 2008 года по 2012 год. Вместе с тем он был главным тренером команды с 2009 по 2014 годы с перерывом в 2012, когда команду непродолжительное время возглавлял Унаи Эмери.

С осени прошлого года клуб возглавляет Кононов, пришедший на работу в «Спартак» после увольнения оттуда Массимо Карреры. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место.

В текущем сезоне «красно-белые» занимают девятую строчку: в активе команды 14 набранных очков после 10 туров.