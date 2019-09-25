РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. Сотрудники ГИБДД Люберец провели мероприятие в рамках недели безопасности, на которой создали для школьников индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом», говорится в сообщении пресс-службы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В среду в Единый день БДД сотрудники службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели открытый урок «Безопасная дорога в школу» в целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении.

«В ходе недели безопасности ребята вместе с инспектором ГИБДД и с использованием специальной моделирующей программы составили индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом», разобрали места опасные и безопасные для перехода проезжей части с акцентированием внимания на возможных «дорожных ловушках», возникающих на их пути в школу и обратно домой. При размещении средств технического регулирования на схеме повторили их названия и значения», – говорится в сообщении.

После урока ребята получили домашнее задание – вместе с родителями еще раз изучить безопасный маршрут «дом-школа-дом», и подготовленную схему вклеить в свои дневники.

Завершением мероприятия стала беседа о важности применения световозвращающих приспособлений в темное время суток и вручение учащимся сумочек со световозвращающими элементами.