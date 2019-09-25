РИАМО – 25 сен. Президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф на XXIII международном конгрессе организаций ИНТОСАИ заявил о необходимости проведения революции госуправления, которая изменит уже сложившиеся схемы управления государством, сообщает РИА Новости.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвертая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления», – сказал Греф.

Он отметил, что эта проблема коснулась всех государств, а проведение революции госуправления уже стало необходимостью.

По мнению Грефа, в ходе этих структурных изменений вырастет число чиновников, которые будут заниматься проектным управлением и внедрением инноваций.