РИАМО - 25 сен. С начала нового учебного года в салонах столичных автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов пассажиры оставили более 120 бесхозных предметов, среди них оказалось свыше 30 рюкзаков и школьных портфелей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Общее количество бесхозных предметов превысило 120 с начала сентября. Среди оставленных вещей – спортивные сумки, дипломат, банка с краской и детская игрушка», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в указанный период в наземном транспорте столицы пассажиры забыли свыше 30 рюкзаков и школьных портфелей.

Он также напомнил, что потерянные в наземном общественном городском транспорте предметы можно забрать на складе забытых вещей «Мосгортранса». Он расположен по адресу: Преображенская улица, дом 5/7. Работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 18:45 по пятницам. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Забытые вещи хранятся на складе шесть месяцев. Утерянные паспорта и другие документы передают в стол находок документов ГУВД.