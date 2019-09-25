РИАМО – 25 сен. Минфин РФ поддерживает предложение Центрабанка о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, передает ТАСС.

«Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», – сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его мнению, для этого потребуется введение налоговых изменений в законодательство, это обсуждалось на уровне идеи.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что регулятор изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. Такая практика уже есть в некоторых странах – например, в Германии, Дании и Швейцарии, где отрицательные ставки действуют как на ценные бумаги, так и на вклады населения.