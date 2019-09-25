РИАМО - 25 сен. Столичный градоначальник Сергей Собянин принял участие в дискуссии в рамках XXIII конгресса Международной организации высших органов аудита и рассказал о своем видении принципов устойчивого развития, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В XXIII конгрессе Международной организации высших органов аудита принимают участие экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, а также представители ООН, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития. В Москве собрались делегации из 169 стран.

«Главный вызов нашего времени — скорость изменений. И побеждает тот в конкурентной мировой борьбе (а мы все находимся в конкурентной среде), кто быстрее принимает решение адаптироваться к современному миру и внедряет современные технологии», — сказал Собянин.

По его словам, чтобы добиться устойчивого развития в современном мире, необходимы ежедневная нацеленность на результат, политическая смелость в принятии решений и борьба со стереотипами. Собянин уверен, что необходимо менять законы и функции, выработанные схемы принятия решений, отказываться от многих популистских решений.

«Для этого требуется целеустремленность, смелость и инновационность. Это вызов времени, без принятия которого мы, к сожалению, будем безнадежно отставать», — подчеркнул мэр.

По его словам, повсеместное внедрение информационных технологий в систему государственного управления не всегда приводит к желаемому результату. Чтобы цифровизация дала толчок к развитию, нужно сначала скорректировать сами технологии управления.

«Москва является мировым лидером в области электронных государственных услуг по версии Организации Объединенных Наций, но если бы мы начали цифровизацию этого процесса, опираясь на старые управленческие структуры, на старые регламенты, то ничего бы не получилось. Надо было все это сначала изменить: взаимодействие между федеральными, региональными, местными системами управления, сроки предоставления услуг, отказаться от дополнительных справок, заявлений и прочее. Колоссальная работа на первоначальном этапе проводится, и потом уже на этот слой ложится цифровизация», — сказал Собянин.

Так, развитие системы предоставления электронных услуг позволяет москвичам получать необходимые документы быстро и с комфортом, зачастую это можно сделать онлайн. Современные информационные технологии востребованы в управлении транспортными потоками столицы и в работе правоохранительных органов. Они нашли успешное применение и в сфере образования.

«Система электронного образования предполагает возможность доступа к качественным образовательным услугам вне зависимости от того, где ты живешь, где ты находишься и в какой школе обучаешься. Например, «Московская электронная школа» и ее образовательные порталы открыты сегодня не только для всех школ Москвы, они доступны для всех школ России и для всего мира. Ты можешь получить качественный сценарий урока, качественное учебное пособие от лучших педагогов Москвы, находясь в любой точке планеты», — добавил Собянин.

По его словам, информационные технологии дают возможность равного доступа к социальным услугам. Например, благодаря созданию Единой медицинской информационно-аналитической системы и развитию телемедицины у большого количества человек появилась возможность получать качественную медицинскую помощь. А с помощью портала «Наш город» москвичи могут активно взаимодействовать с органами власти и влиять на развитие мегаполиса.