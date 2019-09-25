РИАМО – 25 сен. Министерство юстиции России предложило предоставить судебным приставам право взламывать дверь квартир для проверки законности перепланировки или работы газового оборудования в случае, если жильцы их не пускают, сообщается на сайте kp.ru.

Приставы будут обязаны обеспечить полную сохранность имущества жильца. Кроме того, они должны будут следить, чтобы в дом не проникли посторонние.

«Ломать двери приставы будут при исполнении решения суда, ради обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей дома. Также они будут прибегать к данной мере, чтобы не допустить разрушение многоквартирного дома из-за перепланировки», – говорится в сообщении.

Жильцу квартиры предложат добровольно пустить в дом проверяющих. Если он откажется это сделать, то пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, а также установит новый срок для предоставления доступа в помещение и предупредит, что по истечении данного срока в дом войдут приставы.

Ранее Минюст подготовил поправки в закон, который разрешает приставам осуществлять принудительные проверки в многоквартирных домах.