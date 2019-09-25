РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. Бесплатные занятия проводят для будущих мам в Центре поддержки грудного вскармливания «Мамина радость», который работает в городской юношеской библиотеке в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Центр «Мамина радость» был открыт при поддержке управления культуры администрации Балашихи.

«Когда женщина в первый раз в положении и готовится стать мамой, она не совсем задумывается о грудном вскармливании. Это воспринимается как естественный процесс. Но, однако, грудное вскармливание – это навык, которому нужно учиться. Мы здесь (в центре поддержки грудного вскармливания «Мамина радость» – ред.) готовы рассказать, как это все организовать, на чем это построено, все эти механизмы для того, чтобы женщины были готовы к решению каких-либо проблем», – сказала основатель центра «Мамина радость» Яна Мотузок.

Она добавила, что бесплатные занятия проводят в центре каждое воскресенье. Эксперты рассказывают, как подготовиться к родам, о грудном вскармливании и оказывают психологическую поддержку. Также на базе центра работает фитнес для мам.

Все занятия проводятся по предварительной записи по телефону: 8(926)149-40-67. Время проведения занятий можно узнать по телефону или на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Социальный проект вскармливания «Мамина радость» реализуется в Балашихе с 2016 года. В 2019 году на базе проекта открылся центр поддержки грудного вскармливания в городской юношеской библиотеке на улице Спортивная, дом №17.