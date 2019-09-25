РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. С начала текущего года в подмосковном Подольске более 1,5 тысяч пар молодоженов зарегистрировали браки в городском отделе ЗАГС, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«С каждым днем в Подольске Московской области становится все больше счастливых семей. С начала года (2019 года – ред.) более 1500 пар молодоженов зарегистрировали брак в Подольском городском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области», – говорится в сообщении.

Молодым семьям в ходе торжеств торжественно вручаются поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева.