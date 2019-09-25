РИАМО - 25 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет три пары билетов на посещение выставки живописи с дополненной реальностью «Иные миры» Никаса Сафронова (для лиц старше 6 лет), которая проходит на площадке музея современной истории России в Москве.

Мультимедийные проекции на стены перенесут гостей выставки в разнообразный, красочный и уникальный мир художника. Бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только в виде цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на аккаунт в Instagram @inmsk, @safronov_nikas и @inyemiry_safronov, а также отметить в комментариях друга, с которым хотите пойти на выставку. Чем больше друзей – тем больше шансов.

Победителей редакция выберет случайным образом 3 октября. Выставка продлится до 19 января.

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