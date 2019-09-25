РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 сен. В подмосковных Котельниках началась сезонная проверка системы противопожарного водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Обследование проводится силами организаций ЖКХ, балансодержателей водопроводных сетей и эксплуатирующих организаций. В нем также принимают участие представители администрации и Государственной противопожарной службы МЧС», – говорится в сообщении.

В ходе проверки будут проведены осмотр, ревизия и обследование 108 пожарных гидрантов, расположенных на территории Котельников.