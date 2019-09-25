РИАМО - 25 сен. Проходка центрального тоннеля началась на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро­политена, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Центральный тоннель за станцией «Аминьевское шоссе» общей протяженностью 374 метра будет предназ­начен для оборота и ночного отстоя поездов.

«Проходку тоннеля будет вести ТПМК «Евгения» диаметром 6 метров. Ранее он работал на строительстве участка БКЛ от станции «Аминьевского шоссе» до статьи «Мичуринский проспект» (1,47 километра)», – говорится в сообщении.

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» общей протяженностью 4,6 километра началось в 2017 году.

В настоящее время его строительная готовность составляет 35%. В данный момент завершается проходка тоннелей, идет сооружение основных конструкций станций. Окончание строительства намечено на 2021 год.

Открытие данного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского с населением порядка 330 тысяч человек, а также снизить нагрузку на Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии метро.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).