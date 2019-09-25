РИАМО – 25 сен. На фестивале «Золотая осень» в столице откроется выставка раритетных тракторов, так, посетители смогут увидеть 21 машину из коллекции Музея истории трактора, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году главная тема гастрономического фестиваля «Золотая осень» – инновации в сельском хозяйстве.

«Во все дни «Золотой осени», с 4 по 13 октября, приглашаем взрослых и юных любителей техники посетить выставку «Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин», что развернется на переходе от Манежной площади к площади Революции. На выставке будет представлен 21 экспонат: это тракторы производства СССР (и современной России), США, Италии, ФРГ и Австрии. На фестивальную площадку в самом центре Москвы их привозит Научно-технический музей истории трактора (Чебоксары)», – говорится в сообщении.

Тракторы в Москву приедут прямиком из Чебоксар на шести фурах. Техника выдвинется в путь утром 1 октября, ночью начнется монтаж выставки, а 4-го будут проводить подготовительные мероприятия для встречи гостей.

На «Золотой осени» покажут всю производственную линейку: от старейшего экспоната музея, трактора Fordson 1917 года сборки, до самых современных машин, собранных уже в XXI веке.

«Каждый день я и мои коллеги будем проводить мини-экскурсии по выставке для гостей фестиваля. Узнать массу интересных сведений из истории отечественного и зарубежного тракторостроения гости смогут изучив информационные стойки выставки», – пояснил куратор выставки, руководитель Музея истории трактора Альберт Сергеев.

Музей истории трактора в Чебоксарах создан в 2011 году. Сегодня его коллекция насчитывает 50 уникальных машин, которые сотрудники музея восстанавливают и поддерживают в рабочем состоянии. Подробнее об истории и экспонатах музея можно узнать на его официальном сайте.

«В столицу свои экспонаты мы привозим впервые! Мы благодарны мэру Москвы и организаторам фестиваля за эту возможность. И надеемся, что выставка понравится посетителям. Возможность увидеть исторические тракторы в самом центре Москвы - настолько необычная, что вряд ли кто-то сможет равнодушно пройти мимо! Интересно будет и детям, и людям старшего поколения, и, конечно же, иностранным гостям: ведь, к примеру, первый китайский тракторный завод был построен нашими специалистами», – поделился Сергеев.

Осмотрев все экспонаты на выставке «Золотой осени», гости изучат почти целый век в истории тракторостроения.

Среди необычных машин, которые будут представлены на выставке, – трактор John Deere D (Deer & company, США, 1924 год), мотор John Deere D отличался особой шумностью, за что фермеры прозвали этот трактор Popping Johnnie («пыхтящий Джонни»); пахотный колесный трактор СТЗ 15/30 (Сталинградский тракторный завод, 1931 год) – первый образец отечественной машиностроительной продукции, производившейся конвейерным способом; ДТ-54 (Волгоградский тракторный завод, 1947 год) - первый отечественный пахотный гусеничный трактор с дизельным двигателем, он «прославился» после появления в фильмах «Дело было в Пенькове» и «Ход конем».