РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Чаще всего по системе-112 в полицию подмосковного Подольска поступают обращения от жителей по жалобам на шумных соседей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник УМВД России по городскому округу Алексей Никитин.

В Подольском центре системы-112 в среду прошла пресс-конференция, посвященная этапам функционирования и развития системы в Подмосковье. В ходе мероприятия представителям СМИ рассказали о работе дежурных смен экстренных оперативных служб, в которые обращаются горожане по системе-112.

«Чаще всего по системе-112 в полицию поступают обращения по семейно-бытовым конфликтам и жалобам на шумных соседей. Также многие сообщают о драках на улицах. В случае обнаружения подозрительных предметов помимо полиции привлекаются другие оперативные службы», – сказал Никитин.

По словам представителя пожарной охраны Подольска, после получения обращения по системе-112 пожарные сразу же выезжают на место происшествия. Как правило, в пожарном расчете задействовано от 5 до 6 человек.

В настоящее время на единый номер спасения «112» поступает более 86% вызовов, адресованных экстренным оперативным службам. Система-112 Московской области является самой масштабной на территории РФ, а в ее работе задействовано более 3,6 тысячи специалистов, в том числе психологи, операторы, лингвисты, сурдопереводчики и многие другие.