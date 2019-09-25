РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В нынешнем году в подмосковных Люберцах создали порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы с начала 2019 года создали 1 195 новых рабочих мест. Также зарегистрировали около 3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в соответствии с решением совета депутатов округа крупным промышленным предприятиям предоставляются льготы по уплате земельного налога: 30% для организаций, получивших статус системообразующих, и 50% для субъектов, получивших статус индустриального парка.

«Для привлечения инвесторов сегодня в нашем округе работают индустриальный парк «Малаховский», технопарки «Лидер» и «Люберцы», техно-логистический комплекс «Томилино». Кроме того, планируем создать бизнес-парк «Флагман». Общая площадь всех свободных площадей, предназначенных для инвесторов, составляет более 30 тысяч квадратных метров», – подчеркнул Ружицкий.

Он отметил, что в округе утвердили специальную муниципальную программу «Предпринимательство». В ней предусмотрены меры финансовой поддержки на модернизацию производства с объемом 7,5 миллионов рублей.