РИАМО - 25 сен. До конца 2019 года Московская область планирует провести в Турции, Индии и Испании роуд-шоу, в ходе которых презентует предпринимателям свой инвестиционный потенциал, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Ближайшие поездки у нас планируются в Турцию, Индию и Испанию, представлять будем наш потенциал. Будем звать компании, специфические для этих стран. <...> Это до конца года», - сказал Хромов.

Он отметил, что на роуд-шоу в Турции сфокусируются на создании совместных медицинских кластеров и развитии гостиничного бизнеса, в Испании - на высокотехнологичном производстве.

В Индии команда из Подмосковья намерена привлечь к сотрудничеству компании, работающие в сфере тонкой химии, фармацевтики, переработки отходов из пластика, а также производителей биоразлагаемой пленки и упаковки.