РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В нынешнем году в Московской области благодаря геопозиционированию в системе-112 уменьшилось на 26% количество погибших людей, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

С 2017 года в системе-112 работает функция геопозиционирования – определения местоположения заявителя. Это позволяет оперативно определить место происшествия, а также искать потерявшихся людей. Если телефон потерявшегося исправен и заряжен, то операторы могут сориентировать его на выход из леса или направить на помощь экстренные оперативные службы и поисковые отряды.

«Так, в текущем году, по сравнению с 2018 годом, благодаря системе-112 удалось увеличить эффективность поисковых мероприятий на 18%, доля выведенных людей из леса увеличилась на 24%, а число погибших сократилось на 26%. Всего с начала 2019 года силами спасателей и добровольцев из лесов Подмосковья было выведено уже более 1 тысячи заблудившихся, из которых 215 человек – дети», – сказал Самолевский.

Он добавил, что еще порядка 100 потерявшихся вышли самостоятельно благодаря ориентирам операторов системы-112. Среди потерявшихся большинство – пожилые люди, старше 60 лет.