РИАМО - 25 сен. На заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации в среду депутаты рассмотрели законодательную инициативу ряда депутатов Госдумы, которые предлагают внести изменения в КоАП РФ, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«В документе предлагается увеличить допустимый срок оплаты штрафов с 20 до 30 дней. Речь идет о штрафах за те правонарушения, которые не представляют большую общественную опасность и могут быть оплачены со скидкой 50% в соответствии с КоАП России», – отмечается в сообщении.

Авторы законопроекта объясняют, что необходимость данной меры вызвана тем, что срок в 20 дней в ряде случаев бывает недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе.

Члены профильного комитета поддержали инициативу коллег. По словам главы комитета Олега Григорьева, принятие законопроекта на федеральном уровне позволит усовершенствовать механизм взыскания штрафов.