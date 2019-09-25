РИАМО - 25 сен. Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили сверток с марихуаной в багаже гражданки России, прилетевшей рейсом из Стамбула, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Во время досмотра багажа среди личных вещей пассажирки таможенники нашли гриндер (прибор для измельчения курительных смесей и табака – ред.) и сверток из фольги с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

«Проведенное исследование показало, что данным веществом является наркотическое средство марихуана, масса которого составила 0,74 грамма», – говорится в сообщении.

Пассажирка заявила, что небольшое количество каннабиса осталось у нее после предыдущей поездки в Барселону, где она изучала иностранный язык.

В действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.