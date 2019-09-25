РИАМО - 25 сен. На очередной встрече с бизнесом, прошедшей в доме подмосковного правительства, обсудили земельно-имущественные вопросы, а также вопросы строительства, энергетики и получения льгот для предпринимателей, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«У нас регулярные встречи с бизнесом, вопросы обычно разные, чаще всего по энергетике, по земельно-имущественным вопросам, по строительству, получению льгот. До встречи было направлено около 50-60 вопросов на рассмотрение, чаще всего большая часть из них снимается до проведения встречи», - сказал Хромов.

Ранее он сообщил, что Подмосковье подало в Минэкономразвития РФ заявку на создание особой экономической зоны в Домодедове. Решение министерства может быть озвучено до конца 2019 года. Предполагается, что ОЭЗ займет почти 2 тысячи гектаров. Здесь, возможно, будет создан большой транспортно-логистический центр и центр по переработке сельхозпродукции с упором на экспорт.