РИАМО - 25 сен. В Подмосковье более 15 тысяч ветеранов боевых действий и членов семей получили выплату в связи с 30–й годовщиной вывода советских войск из Афганистана, денежная выплата предоставляется в размере от 4 до 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Более 15 тысяч участников боевых действий, ветеранов и членов семей погибших получили с начала года единовременную денежную выплату в связи с 30–й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По закону, выплата в 10 тысяч рублей предоставляется ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане; инвалидам боевых действий, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий в Афганистане; инвалидам боевых действий, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых действий в Афганистане.

Выплаты в размере 6 тысяч рублей получают ветераны боевых действий, которые обслуживали воинские части в Афганистане, получили в связи с этим ранения, контузии или увечья либо были награждены орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий; ветераны боевых действий из числа лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, получают 4 тысячи рублей.

Тем, кто не получил единовременную выплату, нужно в срок до 15 ноября 2019 года обратиться в управление социальной защиты населения Московской области по месту жительства.