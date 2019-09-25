РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Водитель такси столкнулся с иномаркой, после чего въехал в ограждение дороги на Октябрьском проспекте подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске на Октябрьском проспекте 25 сентября около 14:00 водитель такси после столкновения с иномаркой выехал на обочину и врезался в ограждение», – сказал свидетель.

По информации другого очевидца, в результате ДТП никто не пострадал.