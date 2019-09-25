РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. В среду около 240 жителей Балашихи посетили ярмарку вакансий в центре занятости населения (ЦЗН) округа, сообщила «РИАМО в Балашихе» директор ЦЗН городских округов Балашиха и Реутов Татьяна Пластинина.

В здании центра занятости населения Балашихи в среду состоялась ярмарка вакансий, на которой представили более 200 предложений в различных сферах деятельности от 15 работодателей Балашихи и Реутова. Кроме этого, желающие смогли ознакомиться с учебными центрами.

«Посетители ярмарки, а это 234 человека, включая 50 школьников, получили необходимые консультации по вакансиям, разъяснения по должностным и функциональным обязанностям на предприятиях. 15 работодателей предоставили более 200 вакансий в разных сферах деятельности. Среди востребованных специальностей: станочник, токарь, фрезеровщик, газоэлектросварщик, слесарь–наладчик, электромонтер, водитель-экспедитор, младший медицинский персонал, инженер, кассир, продавец, бухгалтер и многие другие», – сказала Пластинина.

Она добавила, что для поиска работы не обязательно быть зарегистрированным в ЦЗН. Так, например, можно прийти на ярмарку вакансий и напрямую пообщаться с работодателями, обсудить условия труда и заработную плату.

«Мы заинтересованы, чтобы соискатель напрямую пообщался с работодателем, так как предприятия часто приходят на ярмарку еще и с теми вакансиями, которые они в базу не дают», – пояснила Пластинина.

Специалисты центра в ходе ярмарки также информировали граждан о состоянии на рынке труда и порядке регистрации в службе занятости, подбирали варианты подходящей работы. На мероприятии можно было получить консультацию юриста, графолога, специалиста по самозанятости и даже пройти уникальный профориентационный генетик-тест по отпечаткам пальцев.

«Мы впервые пригласили специалиста по профориентационному генетик-тестированию по отпечаткам пальцев. Тест пользовался невероятной популярностью у участников ярмарки вакансий, а это значит, что теперь мы будем регулярно приглашать данного специалиста к нам», – заключила Пластинина.

За первое полугодие на базе центра занятости населения округа прошли 5 ярмарок вакансий. Всего на сегодняшний день в базе центра занятости населения имеется более 2,8 тысяч открытых вакансий. С начала текущего года в Балашихе было трудоустроено 23 58 человек.

Городской округ Балашиха сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости городов Московской области. Уровень регитрируемой безработицы составляет 0,43%.