РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Специальный центр, где пенсионеры смогут проводить встречи и общаться друг с другом, могут открыть в подмосковном Красногорске в 2020 году в рамках областного проекта «Активное долголетие», сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в среду встретилась с пенсионерами Красногорска – участниками областной программы «Активное долголетие». В беседе они рассказали главе муниципалитета о своем участии в курсах компьютерной грамотности и театральном кружке, где занятия идут на английском языке. Пенсионеры также посетовали на нехватку партнеров для занятий танцами и мест для занятий йогой.

«Многие старшие товарищи указали, что у нас не хватает центра, единого места, где они могли бы встречаться, общаться. Это полностью ложится в поручения губернатора Андрея Юрьевича Воробьева о том, что в больших городах должны появиться центры долголетия. Мы над этим работаем, и я думаю, что в начале следующего года (2020 – ред.) мы такой центр в Красногорске можем открыть», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что поддержку муниципалитету в реализации этого проекта окажут правительство и министерство социального развития региона.

«Хочется, чтобы таких центров было несколько – в разных частях округа. У нас густонаселенный округ, и около 12% населения – пенсионеры», – подчеркнула Хаймурзина.

В сентябре администрация муниципалитета выделила для реализации программы «Активное долголетие» экскурсионный автобус – «Добробус» – на 47 мест. На нем участники программы в среду совершили первую поездку в музей-усадьбу «Архангельское». Участники программы посетили с экскурсией дворец и прогулялись вместе с главой Красногорска по парковым аллеям. Самой старшей участнице поездки – 92 года.

«Мне кажется, что «Активное долголетие в Подмосковье» – один из самых активных проектов, которые инициировал губернатор региона. Сейчас он получает новый импульс развития на территориях», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что жители Красногорска «серебряного» возраста имеют активную жизненную позицию.

«Это заражает и вдохновляет. Мы со своей стороны всеми доступными нам инструментами и способами поддерживаем проект «Активное долголетие», потому что он очень и очень востребован», – заключила Хаймурзина.