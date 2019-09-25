РИАМО – 25 сен. С начала 2019 года «Мострансавто» передало на переработку около 490 тонн изношенных автобусных шин, у предприятия заключен договор с компанией, осуществляющей вывоз покрышек из филиалов и последующую их переработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

После утилизации шин и покрышек полученная резиновая крошка становится основой для изготовления напольного прорезиненного покрытия детских и спортивных площадок, дорожных покрытий, деталей автомобилей, резиновой плитки и черепицы.

«Сто процентов изношенных покрышек идут на переработку. Мы выбрали один из самых безопасных способов утилизации шин, который снижает воздействие на окружающую среду. Резиновые покрышки разлагаются в земле более 100 лет, при этом загрязняя окружающую среду и грунтовые воды токсичными веществами. Ответственная экологическая политика нашей компании помогает обрести вторую жизнь шинам, отслужившим свой срок, они становятся компонентами для спортивных площадок и строительных материалов», – говорится в сообщении.

В «Мострансавто» выстроена цепочка эксплуатации и последующей переработки на вторсырье не только утративших потребительские свойства шин, но и других комплектующих.

С начала года в специализированные компании на переработку поступило уже 33 тонны отработавших свой ресурс аккумуляторов, а также около 90 тонн моторного и трансмиссионного масла.