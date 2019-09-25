РИАМО - 25 сен. Решение по созданию в подмосковном Домодедове особой экономической зоны рассчитывают получить до конца 2019 года, ОЭЗ может занять территорию почти в 2 тысячи гектаров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Заявка (на создание особой экономической зоны в Домодедове - ред.) была подана, находится на рассмотрении в Минэкономразвития. <...> Порядок рассмотрения заявки предполагает срок от 3 до 4 месяцев, мы предполагаем, что до конца года мы по данной экономической зоне положительный результат можем получить», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что особая экономическая зона будет включать почти 2 тысячи гектаров, возможно создание большого транспортно-логистического центра и центра по переработке сельхозпродукции с акцентом на экспортные поставки из Московской области.

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