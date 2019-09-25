РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В среду на Новорязанском шоссе в Люберцах опрокинулся грузовик, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

Авария произошла в среду около 13:00.

«Всего пострадало три автомобиля. Опрокинувшийся грузовик перекрыл два левых ряда. О пострадавших пока ничего неизвестно», – сказал очевидец.

По его словам, ДТП произошло на Новорязанском шоссе в сторону Москвы, недалеко от магазина автозапчастей «Грант».

«Информация по данному ДТП к нам пока не поступала», – сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.