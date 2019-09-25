РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Власти Подольска назвали причины задержки подачи тепла в некоторые социальные учреждения и многоквартирные дома округа, одна из причин – неустойчивый гидравлический режим, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день отсутствует отопление в 534 многоквартирных домах по причинам неустойчивого гидравлического режима, проведения ремонтных работ на тепловых и внутридомовых сетях, ввиду заполнения сетей большой протяженности и диаметра», – говорится в сообщении.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» устранял порыв трубопровода в районе жилого дома №3 на улице Мира. Ремонтные работы были начаты 23 сентября, завершены 24 сентября, подача теплоносителя началась 25 сентября. Также «ЗиО-Подольск» 25 сентября приступил к устранению утечки теплоносителя на тепловых сетях в районе жилого дома №6 на улице Филиппова, в результате чего без отопления остается здание школы №8.

Отопление в поселок Северный подано 24 сентября, а в поселок Южный подача тепла начнется 26 сентября из-за ремонтных работ и не набранного соответствующего гидравлического режима при заполнении магистральной сети.

АО «ПЭМЗ» в связи с введением в рамках банкротства предприятия процедуры наблюдения не проводило должным образом подготовку котельной к зимнему периоду.

С 13 по 31 августа из-за изношенности фильтров химводоочистки котельную остановили, подачу горячего водоснабжения прекратили жителям многоквартирных домов микрорайонов Межшоссейный и Шепчинки. По решению главы Подольска для проведения ремонтных работ на теплотехническом оборудовании котельной привлекли муниципальные предприятия города. Восстановили пять фильтров, провели замену натрий-катионитовой смолы, устранили прорыв паропровода. Услугу горячего водоснабжения восстановили.

В настоящее время котельную передали в аренду МУП «Подольская теплосеть». Завершили работы по ремонту котельного оборудования, тепловых сетей, провели заполнение тепловых сетей. Планируемый срок подачи тепла – 26 сентября.

ОАО «ПТЭК» 24 сентября начало ремонт теплотрассы диаметром 400 миллиметров на улице Большая Зеленовская, работы идут в две смены, их планируют завершить в среду. На данный момент без отопления остаются 20 многоквартирных домов микрорайона Зеленовский.

ФГУ «Центральный архив министерства обороны РФ» выносит тепловые сети из пятна застройки от котельной №98 на территорию, планируемый срок окончания работ – 27 сентября.