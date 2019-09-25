РИАМО – 25 сен. Администрация городского округа Егорьевск оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредставление сведений, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

Ранее было вынесено постановление о привлечении администрации городского округа Егорьевск к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Основанием для привлечения администрации к ответственности стал факт непредставления сведений по мотивированному требованию Московского областного УФАС России», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на администрацию городского округа Егорьевск наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.