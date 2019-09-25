РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В Подольском территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» завершился второй этап соревнований по спортивному домино, победила женская команда аппарата управления, которая поборется за главный приз на областном уровне, сообщается в группе «Подольское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском теруправлении ГКУ МО «Мособлпожспас» завершился второй этап соревнований по спортивному домино. Состязания прошли на территории пожарно-спасательного поста 257-й пожарной части в деревне Сынково. В соревнованиях приняли участие восемь команд-победительниц первого этапа соревнований, по одной от каждого подразделения теруправления. В каждую команду входили два основных игрока, один запасной и тренер представителя команды.

«Всего в соревнованиях вместе с судейской коллегией приняло участие более 40 человек. Бесспорным лидером чемпионата стала женская команда аппарата управления, состоящая из Натальи Архиповой и Инны Петряевой, не потерпевшая ни одного поражения. Они будут представлять интересы Подольского территориального управления в третьем, финальном этапе турнира, за приз управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области», – говорится в сообщении.

Хорошо себя показала в игре еще одна женская команда поисково-спасательного отряда №18 в лице двух Юлий – Сыроежкиной и Сидоровой, тренер-представитель команды – заместитель начальника поисково-спасательного формирования Алексей Труцков.