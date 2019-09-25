РИАМО - 25 сен. Басманный районный суд Москвы продлил до 27 декабря домашний арест студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, который обвиняется в экстремизме из-за видеороликов на YouTube, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы суда.

«Суд продлил Егору Жукову и Самариддину Раджабову домашний арест до 27 декабря», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Раджабов является фигурантом по делу о беспорядках в столице 27 июля.

Ранее Жукова обвинили в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Однако в суде установили, что он не был к ним причастен. Уголовное дело по статье 212 УК РФ в отношении студента прекращено.

Несогласованная акция протеста прошла в центре Москвы 27 июля, ее участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму ряд незарегистрированных оппозиционных кандидатов. Во время митинга задержали более 1 тысячи человек. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.