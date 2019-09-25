РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В Московской области планируют модернизировать мобильное приложение службы спасения системы-112, туда внедрят возможность связаться с бригадой скорой помощи, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

Мобильное приложение системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. В нем жители региона могут вызвать экстренные службы, узнавать новости, а также отслеживать движение машины скорой помощи на вызов, перемещения родных и многое другое.

«На сегодняшний день приложение службы спасения Московской области установили около 80 тысяч человек. Через приложение было принято и обработано более 2,3 тысячи обращений от пользователей. Отмечу, что мобильное приложение постоянно совершенствуется и обновляется. В скором времени пройдет его модернизация, планируется внедрить возможность связи пользователей с бригадой скорой помощи, появится чат с операторами системы-112 и многое другое», – сказал Самолевский.

Он добавил, что в будущем в планах провести модернизацию и самой системы-112, в том числе планируется сделать доступной возможность обращения на единый номер экстренных служб через популярные мессенджеры.