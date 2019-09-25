РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В Подмосковье с июня по сентябрь текущего года по системе-112 отправили более 760 тысяч СМС-уведомлений жителям о реагировании скорой помощи, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

С 1 июня 2019 года в системе-112 Подмосковья появилась функция СМС-уведомлений о реагировании скорой медпомощи. Теперь обратившись за помощью медиков по единому номеру вызова экстренных служб «112», жители получают СМС-уведомления со статусами реагирования – от принятия вызова до прибытия на место.

«После звонка по номеру «112» за медпомощью, обратившемуся приходит смс: «Вызов принят» и так далее. Всего за три месяца работы данной функции (с июня по сентябрь) в систему-112 поступило более 230 тысяч вызовов скорой медпомощи в Московской области. В ходе звонков было сформировано и отправлено обратившимся более 760 тысяч СМС-сообщений», – сказал Самолевский.

Он отметил, что операторы системы-112 и диспетчеры скорой помощи контролируют время прибытия бригады на каждый вызов.

По словам Самолевского, в настоящее время в Подмосковье снизилось количество повторных вызовов по уточнению бригады скорой медицинской помощи более чем на 30%.