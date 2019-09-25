РИАМО – 25 сен. За восемь месяцев 2019 года количество пожаров в образовательных учреждениях увеличилось в России на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«В Российской Федерации имеется рост пожаров в образовательных учреждениях, то есть в школах, вузах, техникумах и так далее. Рост пожаров у нас составляет 29,5% за последние восемь месяцев по сравнению с 2018 годом», - сказал Еникеев.

Он добавил, что основными причинами пожара являются неисправность электротехники, неосторожное обращение с огнем, а также нарушения при огневых работах.

Ранее Еникеев сообщил, что с начала текущего года в детских оздоровительных учреждениях страны провели свыше 59 тысяч внеплановых выездных проверок пожарной безопасности.