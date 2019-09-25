РИАМО - 25 сен. В отделение травматологии Центральной городской больницы имени М.В. Гольца в подмосковном Фрязине закупили новое оборудование экспертного класса - передвижной рентгеновский аппарат С-дуга, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Оборудование поступило по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». Рентген-аппарат позволит значительно расширить спектр малоинвазивных вмешательств, проводимых травматологами, ортопедами и хирургами. Основными преимуществами нового оборудования являются точность и скорость визуализации в ходе операций», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что благодаря современному медоборудованию в учреждениях здравоохранения Подмосковья врачи могут не только проводить высокотехнологичные оперативные вмешательства, но и выявлять различные заболевания на раннем этапе.

«Новый рентгеновский аппарат позволит выполнять малоинвазивные операции под рентген-контролем, в первую очередь в области травматологии и ортопедии, а также повысить качество диагностики, сократить время обследования и, что немаловажно, лучевая нагрузка как на пациента, так и на персонал минимальна. Уже на следующий день после ввода в эксплуатацию травматологи нашей больницы провели две операции на новом оборудовании», - отметил главный врач Андрей Колесников.

До конца года в Центральную городскую больницу имени М.В. Гольца поступят стационарный рентген-аппарат на три рабочих места, эндоскопическая стойка для артроскопических операций, аппараты ИВЛ и видеогастроскоп.