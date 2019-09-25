РИАМО – 25 сен. Мобильный сервис «Подмосковные стройки», запущенный на платформе «Добродел», активно пользуется спросом у жителей региона, повышая тем самым уровень осведомленности граждан о ситуации на строящихся объектах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«На сегодняшний день порядка 7 тысяч человек ежедневно заходят на «Подмосковные стройки» и следят за возведением тех или иных объектов в регионе», – сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Сервис начал работать с конца августа. За это время пользователи подписались на обновления более 1,2 тысячи объектов, большинство из которых расположены в Красногорске, Ленинском и Одинцовском городских округах, в Мытищах и Балашихе.

О всех новостях по этим объектам жители узнают c помощью push-уведомлений.

«Мы отслеживаем подписки ежедневно, чтобы понять, какие объекты представляют интерес для жителей области. Это своего рода обратная связь, которая дает нам возможность сориентироваться, где необходим особый контроль», – подчеркнул Гарибян.