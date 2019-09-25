РИАМО – 25 сен. Свыше 59 тысяч внеплановых выездных проверок провели в детских оздоровительных учреждениях в России с начала текущего года, сообщил журналистам в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«В общей сложности в текущем году провели более 59 тысяч проверок, включая профилактические обследования объектов детского отдыха. Было выявлено значительное количество правонарушений. Мы 850 юридических лиц были вынуждены привлечь к административной ответственности. Более 2 тысяч должностных лиц тоже», - сказал Еникеев.

Он отметил, что более 2 тысяч сообщений о неудовлетворительном состоянии оздоровительных детских лагерей было направлено в органы местной власти, из них материалы по 650 случаям представлены в прокуратуру.

«Наибольшее количество правонарушений было отмечено в Вологодской области, Северной Осетии, Нижегородской, Курганской, Сахалинской областях, Якутии и Приморском крае. Базовые нарушения – неправильность монтажа системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, неработоспособность светильников с надписью «выход» над эвакуационными выходами, загромождение эвакуационных путей», - добавил Еникеев.

По его словам, благодаря принятым мерам в детских оздоровительных объектах в общей сложности было устранено свыше 15 тысяч правонарушений. Каждая смена в детских лагерях сопровождалась инструктажем и пожарно-тактическими тренировками.